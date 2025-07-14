Працівника суду підозрюють у вимаганні та отриманні грошей

Працівник суду запевняв, що має знайомства та зв’язки на Київщині, щоб вирішити питання у ТЦК.

Правоохоронці підозрюють працівника столичного суду в тому, що той вимагав та отримував гроші від колег за допомогу в оновленні військово-облікових даних у ТЦК та СП у Київській області.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

“Підозрюваний розповідав іншим працівникам суду, які отримували виклики до ТЦК для уточнення облікових даних, що може допомогти пройти усі необхідні процедури та стати на військовий облік. При цьому чоловік гарантував, що з його допомогою колег не мобілізують одразу після оформлення усіх документів”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що свою допомогу підозрюваний оцінив у 4 тис. доларів.

Працівник суду запевняв, що має для цього знайомства та зв’язки на Київщині.

Зокрема, одному з колег він пообіцяв у найкоротші терміни допомогти оновити військово-облікові дані та отримати військово-обліковий документ у ТЦК та СП без його присутності.

Втім, після отримання частини суми та документів від колеги чоловік повідомив, що вартість послуги зросла та становить 5 900 доларів.

Гроші передавались частинами під контролем правоохоронних органів, під час одержання останньої частини чоловіка затримали.

Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 369-2 КК України - прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди.