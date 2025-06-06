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У Луцьку 14 людей поранені внаслідок атаки ворога (оновлено)

Їм надають медичну допомогу. 

У Луцьку 14 людей поранені внаслідок атаки ворога (оновлено)
Наслідки атаки в Луцьку
Фото: Ігор Поліщук у Telegram

Унаслідок російської атаки в Луцьку поранені 14 людей. Пошкоджено багатоквартирний житловий будинок – він частково зруйнований.

Ще в багатьох будівлях вибиті вікна. Інформації про загиблих станом на 6 ранку немає, повідомив голова ОВА Іван Рудницький. 

"Усі відповіді служби працюють на місцях та ліквідовують наслідки атаки та падіння уламків", – сказав він. 

Спершу було відомо про п'ятьох потерпілих, та згодом правоохоронці повідомили, що їх 14. Окрім будинку, пошкоджено державні установи. 

Атака проти України 6 червня
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