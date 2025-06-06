У Луцьку 14 людей поранені внаслідок атаки ворога (оновлено)

Унаслідок російської атаки в Луцьку поранені 14 людей. Пошкоджено багатоквартирний житловий будинок – він частково зруйнований.
Ще в багатьох будівлях вибиті вікна. Інформації про загиблих станом на 6 ранку немає, повідомив голова ОВА Іван Рудницький.
"Усі відповіді служби працюють на місцях та ліквідовують наслідки атаки та падіння уламків", – сказав він.
Спершу було відомо про п'ятьох потерпілих, та згодом правоохоронці повідомили, що їх 14. Окрім будинку, пошкоджено державні установи.
Атака проти України 6 червня
- У Києві вбито чотирьох людей, 20 поранених.
- У Хмельницькій області є пошкодження будинку, за попередніми даними, без потерпілих.
- У Полтавській області поранені троє людей.
- У Тернопільській області під ударом була промисловість. У ОВА назвали це наймасовішою атакою на область. Шестеро людей поранені.
- У Львівській області є пошкодження в Дрогобицькому районі.