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КМВА: 4 постраждалих від нічної атаки на столицю

Наслідки обстрілу фіксують у шести з десяти районів Києва.

КМВА: 4 постраждалих від нічної атаки на столицю
Метро під час роботи в режимі укриття
Фото: EPA/UPG

Київська міська військова адміністрація оприлюднила оперативну інформацію щодо нічного російського комбінованого обстрілу столиці станом на 5 годину ранку.

У Соломʼянському районі сталася пожежа у металевому ангарі на площі близько 500 кв. м, а також загоряння на 11 поверсі житлового будинку. Врятовано три особи.  

У Дарницькому районі уламків збитих повітряних цілей впали на щонайменше трьох локаціях. Пошкоджено два автомобілі.

У Голосіївському районі спалахнула пожежа на обʼєкті цивільної інфраструктури, пошкоджено освітній заклад, уламки впали біля АЗС, пошкоджено автомобіль.

У Деснянському районі виявлено уламки збитого ворожого БПЛА на відкритій території. Без пошкоджень та потерпілих.

У Шевченківському районі вирувала пожежа в зоні нежитлової забудови.

У Дніпровському районі значних пошкоджень зазнала АЗС. На місці працюють рятувальники.

Також пошкоджено колії метрополітену між станціями "Дарниця" та "Лівобережна". Без пожежі та потерпілих.

Наразі відомо про 4 постраждалих: троє чоловіків та одна жінка. Двоє - госпіталізовані. Двом медики надали допомогу на місці.
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