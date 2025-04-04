Росіяни знову атакували Кривий Ріг

В ніч на 5 квітня російська окупаційна армія знову атакувала Кривий Ріг Дніпропетровської області.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
“Після одинадцятої ночі ворог знову атакував Кривий Ріг. На цей раз – БпЛА”, - написав Лисак.
Внаслідок удару окупантів у приватному секторі міста виникло займання. Вогнем охоплені будинки та інфраструктура.
Деталі з'ясовуються.
- 4 квітня російські окупанти атакували балістикою Кривий Ріг. Ворог вдарив балістичною ракетою в центр житлового мікрорайону. Відомо про 16 загиблих, поранених більш ніж 40.
- Серед жертв є 6 дітей. Поруч з місцем влучання був дитячий майданчик.