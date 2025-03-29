Бійці ГУР знищили два російські ударні дрони експериментальною зброєю

Успішно випробували її у ніч на 29 березня.

Бійці Головного управління розвідки знищили два ударні дрони РФ експериментальною зброєю.

Про це повідомила пресслужба ГУР.

29 березня під час нічної повітряної атаки Росії оператори розвідки успішно застосували експериментальну новітню систему «дрон проти дрона», знищивши поспіль два ворожі "шахеди".

У розвідці зазначили, що експериментальні дрони-перехоплювачі є спільною розробкою України та її міжнародних партнерів. Після етапу випробувань і застосування в реальних бойових умовах зброя продемонструвала високу ефективність. Наразі планується масштабування виробництва.