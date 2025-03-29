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Бійці ГУР знищили два російські ударні дрони експериментальною зброєю

Успішно випробували її у ніч на 29 березня.

Бійці ГУР знищили два російські ударні дрони експериментальною зброєю
ГУР
Фото: Сайт президента

Бійці Головного управління розвідки знищили два ударні дрони РФ експериментальною зброєю.

Про це повідомила пресслужба ГУР.

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29 березня під час нічної повітряної атаки Росії оператори розвідки успішно застосували експериментальну новітню систему «дрон проти дрона», знищивши поспіль два ворожі "шахеди". 

У розвідці зазначили, що експериментальні дрони-перехоплювачі є спільною розробкою України та її міжнародних партнерів. Після етапу випробувань і застосування в реальних бойових умовах зброя продемонструвала високу ефективність. Наразі планується масштабування виробництва.

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