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Від початку вторгнення РФ втратила близько 850 490 солдатів та понад 10 000 танків

Сили оборони за останню добу знищили 1170 окупантів.

Від початку вторгнення РФ втратила близько 850 490 солдатів та понад 10 000 танків
Бійці Сил оборони України
Фото: Генштаб

Упродовж минулої доби Сили оборони знищили 1170 солдатів РФ, 9 ворожих танків, 16 бойових броньованих машин, 3 засоби ППО та 109 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Про це повідомили у Генштабі. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.02.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 850 490 (+1170) осіб,
  • танків ‒ 10001 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 20813 (+16) од,
  • артилерійських систем – 22879 (+35) од,
  • РСЗВ – 1273 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1059 (+3) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 24623 (+137),
  • крилаті ракети ‒ 3054 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 36638 (+109) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3740 (+1).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

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