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5 новостворених полків Сил безпілотних систем і «Птахи Мадяра» оголосили про набір бійців

Особовий склад набиратимуть серед цивільних, а також військовослужбовців за переводом і тих, що у СЗЧ. 

5 новостворених полків Сил безпілотних систем і «Птахи Мадяра» оголосили про набір бійців
командири окремої 414 бригади «Птахи Мадяра», 20 полку «К-2», 429 полку «Ахіллес», 427 полку «РАРОГ» і полку «ФЕНІКС»
Фото: скриншот відео

Командири п’яти новостворених полків Сил безпілотних систем і 414 бригади оголосили про набір бійців.

Як ідеться в дописі телеграм-каналу окремої 414 бригади «Птахи Мадяра», їхня бригада, а також 20-ий полк «К-2», 429 полк «Ахіллес», 427 полк «РАРОГ», полк «ФЕНІКС», ДПСУ обʼєднані у спільному проєкті «Сила дронів Сухопутних військ». 

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Вони оголосили про набір особового складу серед цивільних осіб, військовослужбовців за переводом і тих, що у СЗЧ.

 

«Довірся командирам, що створили команди з нуля, розрісшись зі складу одного екіпажу до окремих військових частин, знають свою справу, дбають про безпеку особового складу та його забезпечення, гарантують виключно фахове компетентне застосування, супровід легалізації повернення з СЗЧ, окремі умови та строки проходження БЗВП разом з фаховою підготовкою, повне забезпечення засобами та знаряддям боротьби», - йдеться у дописі.

Охочі приєднати до лав полків і бригади мають заповнити анкету, у якій, зокрема, можуть вибрати, в якому саме підрозділі хочуть проходити службу.

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