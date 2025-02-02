Особовий склад набиратимуть серед цивільних, а також військовослужбовців за переводом і тих, що у СЗЧ.

Командири п’яти новостворених полків Сил безпілотних систем і 414 бригади оголосили про набір бійців.

Як ідеться в дописі телеграм-каналу окремої 414 бригади «Птахи Мадяра», їхня бригада, а також 20-ий полк «К-2», 429 полк «Ахіллес», 427 полк «РАРОГ», полк «ФЕНІКС», ДПСУ обʼєднані у спільному проєкті «Сила дронів Сухопутних військ».

Вони оголосили про набір особового складу серед цивільних осіб, військовослужбовців за переводом і тих, що у СЗЧ.

«Довірся командирам, що створили команди з нуля, розрісшись зі складу одного екіпажу до окремих військових частин, знають свою справу, дбають про безпеку особового складу та його забезпечення, гарантують виключно фахове компетентне застосування, супровід легалізації повернення з СЗЧ, окремі умови та строки проходження БЗВП разом з фаховою підготовкою, повне забезпечення засобами та знаряддям боротьби», - йдеться у дописі.

Охочі приєднати до лав полків і бригади мають заповнити анкету, у якій, зокрема, можуть вибрати, в якому саме підрозділі хочуть проходити службу.