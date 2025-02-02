У Полтаві кількість загиблих зросла (оновлено)

Станом на ранок 2 лютого кількість загиблих унаслідок ракетного удару у Полтаві зросла до 14, із них — двоє дітей.

За оновленою інформацією ДСНС, у Полтаві кількість загиблих зросла до 14 людей, з них 2 дитини. 17 людей постраждали, серед них 4 дітей. 22 – врятовані.

Про це повідомляє ДСНС України.

"Кількість загиблих збільшилася до 12 людей, з них — двоє дітей", — ідеться у повідомленні.

Загалом постраждали 17 осіб, із них четверо дітей віком три місяці, двох, восьми і 12 років. Врятовані 22 людини.

Окрім цього, психологи ДСНС та Нацполіції допомогли 194 особам, із них 11 дітей.

Унаслідок ракетного удару зруйновано під’їзд із 1 по 5 поверх, виникла пожежа. Пошкоджені сусідні будинки та 12 авто. Рятувальники продовжують аварійно-рятувальні роботи.