Пошкоджено 25 приватних будинків та приміщення підприємства.

Упродовж минулої доби окупанти обстріляли 64 населених пункти Сумської області. Унаслідок ворожих влучань поранення отримали четверо дорослих та пʼятирічна дитина. Пошкоджено 25 приватних будинків та приміщення підприємства.

Про це повідомили у поліції Сумщини.

Загалом зафіксовано 296 ударів з різних видів зброї.Зокрема ворог застосовував керовані авіаційні бомби та безпілотники.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи поліції та всі інші необхідні спеціальні служби.

Фото: Поліція Сумщини Наслідки обстрілу Сумщини

Фото: Поліція Сумщини наслідки обстрілу Сумщини

За даними фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України «Порушення законів та звичаїв війни».