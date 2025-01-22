Упродовж минулої доби окупанти обстріляли 64 населених пункти Сумської області. Унаслідок ворожих влучань поранення отримали четверо дорослих та пʼятирічна дитина. Пошкоджено 25 приватних будинків та приміщення підприємства.
Про це повідомили у поліції Сумщини.
Загалом зафіксовано 296 ударів з різних видів зброї.Зокрема ворог застосовував керовані авіаційні бомби та безпілотники.
На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи поліції та всі інші необхідні спеціальні служби.
За даними фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України «Порушення законів та звичаїв війни».
- Ввечері 21 січня росіяни атакували БпЛА селище Недригайлів у Роменському районі Сумської області.