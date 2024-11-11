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Армія РФ атакувала 11 громад Сумщини

Протягом дня росіяни здійснили 85 обстрілів області.

Сьогодні, 11 листопада, російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська, Свеська, Зноб-Новгородська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 85 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 167 вибухів. 

По Білопільській громаді росіяни били дронами, артилерією, мінометами та з танку.

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Також дронами окупанти атакували Есманьську, Шалигинську, Середино-Будську, Великописарівську та Зноб-Новгородську громади.

По Юнаківській громаді ворог бив з артилерії та КАБами.

Краснопільську громаду армія РФ атакувала дронами, мінометами та артилерією, а Миропільську - мінометами. 

По Хотінській громаді завдали ударів дронами, артилерією. мінометами та КАБами.

По Свеській громаді загарбники вдарили з артилерії, внаслідок обстрілу було пошкоджено приватний будинок.

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