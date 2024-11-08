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Жителя Куп’янщини, який під час окупації організував трансляцію російських каналів, засудили до 11 років ув'язнення

Крім того, зрадник дав інтерв’ю російській пропагандистці, яке потім транслювалось в ефірі "Первого канала".

Жителя Куп’янщини, який під час окупації організував трансляцію російських каналів, засудили до 11 років ув'язнення
Фото: Харківська обласна прокуратура

Мешканця селища Великий Бурлук на Харківщині, який під час окупації Куп'янського району організував трансляцію російських телеканалів, засудили до 11 років.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

Прокурори довели, що під час вторгнення збройних сил РФ на територію Куп’янського району обвинувачений, який мав досвід роботи інженером у місцевій телерадіокомпанії, добровільно пішов на співпрацю з ворогом.

У серпні 2022 року чоловік уклав так званий "договор возмездного выполнения работ" з представниками окупаційної адміністрації. Маючи необхідні навички і доступ до обладнання, колаборант організував трансляцію російських телеканалів на території Куп’янщини, де в подальшому транслювався антиукраїнський контент. Чоловік отримав за це плату в російських рублях. 

Більше того, обвинувачений і сам дав інтерв’ю Мар’яні Наумовій — російській пропагандистці, яке потім транслювалось в етері "Первого канала". 

У записаному відеоролику чоловік, свідомо перекручуючи факти, заперечував збройну агресію рф проти України. Він висловлювався на підтримку дій ворога, представляв російських військових "визволителями" і розповідав, як держава-агресорка "турбується" про місцеве населення, забезпечуючи мешканців "гумдопомогою". 

На суд чоловік очікував, перебуваючи під вартою. Під час судового розгляду обвинувачений свою вину не визнав. Щодо інтервʼю чоловік заявив, що не памʼятає, чи давав якісь коментарі на камеру. 

Йому призначено покарання у виді 11 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, повʼязані з виконанням адміністративно-розпорядчих функцій з надання послуг та обслуговування радіотелевізійних станцій на 10 років з конфіскацією майна.

Обвинувальний вирок виніс Чугуївський міський суд Харківської області.

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