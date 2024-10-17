Віктор Микита: «Мери інколи забувають про війну і пробують бути популярними серед населення. У питанні мобілізації особливо»
Віктор Микита: «Мери інколи забувають про війну і пробують бути популярними серед населення. У питанні мобілізації особливо»
«Учень. Історія Трампа»: дух маккартизму й етика капіталіста
«Учень. Історія Трампа»: дух маккартизму й етика капіталіста
Зеленський представив у Верховній Раді План перемоги. Він передбачає запрошення в НАТО уже зараз
Зеленський представив у Верховній Раді План перемоги. Він передбачає запрошення в НАТО уже зараз
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
І не він, і не вона: на кордоні виявили особу, що назвалася жінкою, але проходила ВЛК як чоловік
І не він, і не вона: на кордоні виявили особу, що назвалася жінкою, але проходила ВЛК як чоловік
Заступник голови ОП Микита: угорський сепаратизм у Закарпатській області – "лякалка, вигідна Росії"
Заступник голови ОП Микита: угорський сепаратизм у Закарпатській області – "лякалка, вигідна Росії"
Курська операція. Актуальний стан справ
Курська операція. Актуальний стан справ
МОЗ опрацював 19 тисяч підозрілих справ МСЕК – Кузін
МОЗ опрацював 19 тисяч підозрілих справ МСЕК – Кузін
У Києві викрили 3-х адмінів сервісного центру МВС, які незаконно знімали “резерв” з талонів для пільговиків
У Києві викрили 3-х адмінів сервісного центру МВС, які незаконно знімали “резерв” з талонів для пільговиків
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни обстріляли Хаківщину КАБами, пошкодили будинок

За добу із небезпечних районів області вдалося евакуювати 100 людей.

Росіяни обстріляли Хаківщину КАБами, пошкодили будинок
Наслідки обстрілу Харківщини, фото ілюстративне
Фото: Харківська обласна прокуратура

Росіяни атакували КАБами два населені пункти Харківської області. 

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Близько 16:30 у с. Олександрівка Богодухівського району росіяни завдали авіаударів двома КАБами за межами населеного пункту. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила.

Також ворог завдавав удари КАБ по с. Шевченкове Чугуївського району. Без постраждалих. Пошкоджено житловий будинок. 

  • На Харківському напрямку окупанти впродовж доби здійснили чотири атаки поблизу Стариці. Підрозділи Сил оборони успішно відбили всі штурмові дії ворога.
  • На Куп’янському напрямку зафіксовано 18 атак противника в районах Кучерівки, Піщаного, Степової Новоселівки, Лозової та Вишневого, дев’ять з них тривають.

За добу з Купʼянського та Борівського напрямків евакуйовано 100 людей (серед них – 3 дитини).

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies