Росіяни обстріляли Хаківщину КАБами, пошкодили будинок

Росіяни атакували КАБами два населені пункти Харківської області.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Близько 16:30 у с. Олександрівка Богодухівського району росіяни завдали авіаударів двома КАБами за межами населеного пункту. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила.

Також ворог завдавав удари КАБ по с. Шевченкове Чугуївського району. Без постраждалих. Пошкоджено житловий будинок.

На Харківському напрямку окупанти впродовж доби здійснили чотири атаки поблизу Стариці. Підрозділи Сил оборони успішно відбили всі штурмові дії ворога.

На Куп’янському напрямку зафіксовано 18 атак противника в районах Кучерівки, Піщаного, Степової Новоселівки, Лозової та Вишневого, дев’ять з них тривають.

За добу з Купʼянського та Борівського напрямків евакуйовано 100 людей (серед них – 3 дитини).