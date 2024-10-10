Британські військові можуть проводити підготовку українських новобранців на заході України, - The Times

Це може вирішити логістичні проблеми, пов'язані з відправкою українців для проходження підготовки у Великобританії.

Військове керівництво Великобританії розглядає можливість відправки військових для підготовки новобранців на заході України.

Про це повідомляє The Times з посиланням на поінформованих співрозмовників у Великобританії та Україні.

Зазначається, що зараз обговорюється можливість, щоб невеликі групи британських військових інструкторів на заході України навчали новобранців перед тим, як ті відправляться на фронт.

Це може дозволити вирішити певні логістичні проблеми, пов'язані з відправкою українців для проходження підготовки у Великобританії, а також заощадити кошти.

“Ми могли б провести [навчання] там швидше, і це було б дуже далеко від лінії фронту, у відокремлених місцях, тому ризик був би набагато нижчим", – пояснило джерело у британському міноборони.

За думкою ж іншого джерела, українського, проведення навчань в Україні може бути "потужним військово-політичним сигналом" як для інших країн, так і для Росії.

Водночас військові Великобританії перейматимуть бойові навички від українських бійців. Також вони зможуть випробувати новітню зброю.