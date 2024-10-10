Армія осії атакувала Кривий Ріг дронами (доповнено)

Сьогодні, 10 жовтня, вранці росіяни атакували безпілотниками Кривий Ріг. Є влучання у дах п'ятиповерхівки.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та мер міста Олександр Вілкул.

За даними Лисака, через атаку пошкоджена п'ятиповерхівка, а Вілкул зазначив, що уночі та вранці ворог атакував Україну ударними БпЛА.

"Поки що без подробиць, але все нормально", – написав він і додав, що у Кривому Розі усі служби, лікарні, соціальні установи, комунальний транспорт працюють.

Доповнення. Пізніше Вілкул написав, що унаслідок шахедної атаки є влучання у дах п'ятиповерхiвки. Руйнування сходів.

Триває рятувальна операція, рятувальники проводять поквартирний обхід. Наразі втрат немає, але рятувальна операція не закінчена. Вибито вікна як мінімум у десяти багатоквартирних будинках.

Також розгортають штаб допомоги людям у СШ №90, вул Романа Рибалки 1а. Там будуть усі необхідні будматеріали, прийом заяв на матеріальну допомогу від міста та допомогу комунальними бригадами.

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки обстрілу Кривого Рогу

В іншому місці внаслідок влучення зруйновано об'єкт комунальної інфраструктури та будинок приватного сектору.

Також є влучання: перебито газопровід, комунальники вже працюють.