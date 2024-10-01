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У Міноборони анонсували реформу системи оборонних закупівель

"Спецтехноекспорт" перейде від розвідки до Міноборони.

У Міноборони анонсували реформу системи оборонних закупівель
Міністр оборони Рустем Умєров
Фото: Макс Требухов

Міністр оборони Рустем Умєров анонсував реформу системи оборонних закупівель.

Про це очільник оборонного відомства написав у фейсбуці.

За його словами, "Спецтехноекспорт" (СТЕ) перейде від Головного управління розвідки  до Міноборони. 

"Поставив завдання — довести до кінця процес очищення системи закупівель у тісній співпраці з правоохоронними та антикорупційними органами", – зазначив Умєров.

Він додав, що також продовжується реформування Агентства оборонних закупівель (АОЗ) і Державного оператора тилу (ДОТ), наближаючи ці процеси до стандартів НАТО.

Найближчим часом будуть створені наглядові ради для обох структур, а "подання до КМУ буде зроблено цього тижня".

  • В інтерв'ю LB.ua Умєров говорив, що його заступник Дмитро Кліменков проводить юридичну "чистку" спецекспортерів: “Укрспецекспорт”, “Прогрес” і STE (“Спецтехноекспорт”). Міністр виступив за їх приєднання до "Агенції оборонних закупівель", але це не можна зробити до завершення певних контрактів. 
  • За даними LB.ua, навесні начальник Головного управління розвідки звертався до Умєрова з пропозицією залишити крім “Агенції оборонних закупівель” лише одного спецімпортера – "Спецтехноекспорт", яка перебувала в адмінпідпорядкуванні ГУР.
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