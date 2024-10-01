У Міноборони анонсували реформу системи оборонних закупівель

Міністр оборони Рустем Умєров анонсував реформу системи оборонних закупівель.
Про це очільник оборонного відомства написав у фейсбуці.
За його словами, "Спецтехноекспорт" (СТЕ) перейде від Головного управління розвідки до Міноборони.
"Поставив завдання — довести до кінця процес очищення системи закупівель у тісній співпраці з правоохоронними та антикорупційними органами", – зазначив Умєров.
Він додав, що також продовжується реформування Агентства оборонних закупівель (АОЗ) і Державного оператора тилу (ДОТ), наближаючи ці процеси до стандартів НАТО.
Найближчим часом будуть створені наглядові ради для обох структур, а "подання до КМУ буде зроблено цього тижня".
- В інтерв'ю LB.ua Умєров говорив, що його заступник Дмитро Кліменков проводить юридичну "чистку" спецекспортерів: “Укрспецекспорт”, “Прогрес” і STE (“Спецтехноекспорт”). Міністр виступив за їх приєднання до "Агенції оборонних закупівель", але це не можна зробити до завершення певних контрактів.
- За даними LB.ua, навесні начальник Головного управління розвідки звертався до Умєрова з пропозицією залишити крім “Агенції оборонних закупівель” лише одного спецімпортера – "Спецтехноекспорт", яка перебувала в адмінпідпорядкуванні ГУР.