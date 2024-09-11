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На Сумщині армія РФ атакувала fpv-дроном автомобіль з хлібом

Внаслідок обстрілу поранень зазнав водій.

На Сумщині армія РФ атакувала fpv-дроном автомобіль з хлібом
Фото: прокуратура Сумщини

Російська армія атакувала fpv-дроном автомобіль, що розвозив хліб жителям Миропільської громади Сумського району. 37-річний водій авто зазнав поранень.

Про це повідомляє прокуратура Сумської області. 

За даними слідства, 11 вересня 2024 року близько 17:00 ворог атакував FPV-дроном транспортний засіб, який розвозив хліб жителям Миропільської громади Сумського району. 

Унаслідок обстрілу 37-річний водій автівки отримав поранення.

"За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", — ідеться в повідомленні.

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