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Технічну помилку з картою України без Криму на обкладинці підручника за власний рахунок виправить видавець, - Лісовий

Йдеться про підручник “Української мови” для учнів 7 класу.

Технічну помилку з картою України без Криму на обкладинці підручника за власний рахунок виправить видавець, - Лісовий
Карта України без Криму в підручнику “Української мови” для учнів 7 класу
Фото: Непозбувний книгочитун/ Тетяна Гонченко

Сьогодні в соцмережах та ЗМІ була поширена фотографія з підручника “Української мови” для учнів 7 класу. На фото зображена карта України без Криму.

Про це повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

“По-перше: Крим – це Україна! По-друге: технічну помилку за власний рахунок виправить видавець, який допустив некоректність дизайну”, - написав Лісовий.

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Міністр наголосив, що його відомство має питання до якості шкільних підручників. 

Він зазначив, що ці питання пов’язані з діяльністю Інституту модернізації змісту освіти. 

Лісовий нагадав, що з 2 вересня 2024 року рішенням міністерства експертизу забезпечуватиме Український інституту розвитку освіти.

“У 2025-2026 році МОН завершує реорганізацію Інституту модернізації змісту освіти”, - запевнив міністр.

  • На початку серпня МОН заявило, що ініціює службове розслідування щодо закупівлі Інститутом модернізації змісту освіти підручників за завищеною ціною. МОН пообіцяло оприлюднити результати службового розслідування.
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