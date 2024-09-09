Технічну помилку з картою України без Криму на обкладинці підручника за власний рахунок виправить видавець, - Лісовий

Сьогодні в соцмережах та ЗМІ була поширена фотографія з підручника “Української мови” для учнів 7 класу. На фото зображена карта України без Криму.
Про це повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.
“По-перше: Крим – це Україна! По-друге: технічну помилку за власний рахунок виправить видавець, який допустив некоректність дизайну”, - написав Лісовий.
Міністр наголосив, що його відомство має питання до якості шкільних підручників.
Він зазначив, що ці питання пов’язані з діяльністю Інституту модернізації змісту освіти.
Лісовий нагадав, що з 2 вересня 2024 року рішенням міністерства експертизу забезпечуватиме Український інституту розвитку освіти.
“У 2025-2026 році МОН завершує реорганізацію Інституту модернізації змісту освіти”, - запевнив міністр.
- На початку серпня МОН заявило, що ініціює службове розслідування щодо закупівлі Інститутом модернізації змісту освіти підручників за завищеною ціною. МОН пообіцяло оприлюднити результати службового розслідування.