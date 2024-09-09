В Антонівці під Херсоном армія РФ скинула вибухівка на авто з цивільними

Російська армія атакувала з дрона цивільну автівку в Антонівці в передмісті Херсона.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Внаслідок російської атаки на цивільна авто постраждали двоє людей.
63-річний чоловік дістав вибухову травму та поранення живота. У 62-річної жінки –вибухова травма, множинні уламкові поранення грудної клітки, живота, верхніх та нижніх кінцівок.
Постраждалих госпіталізували.
- Російські окупанти атакували з дрона одну з лікарень у Дніпровському районі Херсона. Внаслідок атаки постраждала медсестра.