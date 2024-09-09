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В Антонівці під Херсоном армія РФ скинула вибухівка на авто з цивільними

Внаслідок атаки дрона постраждали двоє мирних жителів.

В Антонівці під Херсоном армія РФ скинула вибухівка на авто з цивільними
Фото: Google Maps

Російська армія атакувала з дрона цивільну автівку в Антонівці в передмісті Херсона.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Внаслідок російської атаки на цивільна авто постраждали двоє людей. 

63-річний чоловік дістав вибухову травму та поранення живота. У 62-річної жінки –вибухова травма, множинні уламкові поранення грудної клітки, живота, верхніх та нижніх кінцівок.

Постраждалих госпіталізували.

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