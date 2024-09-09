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Росіяни посилюють репресії у школах на ТОТ України, — спротив

Окупанти шукатимуть підпілля серед школярів.

Росіяни посилюють репресії у школах на ТОТ України, — спротив
Фото: Центр національного спротиву

Російські окупанти посилюють репресії щодо школярів на ТОТ, щоб вичислити українське підпілля. 

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

"Тепер у школах на ТОТ до проведення уроків будуть залучатися і спеціально підготовлені поліцаї. Усе для того, аби виявляти через дітей проукраїнські настрої їхніх батьків", — зазначають у спротиві.

Напередодні нового навчального року вчителі, які пішли на співпрацю із ворогом, пройшли спеціальний вишкіл щодо виявлення дітей, які "потенційно підтримують Україну", або як називають це окупанти, школярів з "девіантною поведінкою". 

"Ваша безпека та безпека ваших дітей – це наша головна цінність. Тому закликаємо батьків проводити бесіди із своїми дітьми щодо відповідної поведінки під час спілкування із окупантами. А небайдужих закликаємо надавати інформацію про ворога, його розташування та техніку, а також про колаборантів", — наголошують у спротиві.

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