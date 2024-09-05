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Забруднюючі органічні речовини в Десні дійшли до Чернігова, - Міндовкілля

За результатами лабораторних досліджень забруднення води незначне і типове для цього періоду року.

Забруднюючі органічні речовини в Десні дійшли до Чернігова, - Міндовкілля
Річка Десна
Фото: uk.wikipedia.org

Станом на сьогодні, 5 вересня, забруднюючі органічні речовини в Десні дійшли до Чернігова

Про це повідомила пресслужба Міндовкілля.

Втім, за результатами лабораторних досліджень забруднення води незначне і типове для цього періоду року.

“Наразі спостерігається зміна характеру руху забруднюючих речовин по річці Десна — воно йде не суцільним масивом, а пересувається по найглибшій частині річки, окремими плямами. Забруднення осідає на дно”, - зазначили в Міндовкілля.

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Протягом останньої доби на Десні перед Черніговом здійснюються заходи з насичення киснем поверхневої води.

Держводагентствп наголошує, що перевищень хімічних або високотоксичних компонентів не встановлено, вода на підході до Чернігова мутна та темнішає, а швидкість переміщення забруднення змінюється залежно від звивистості русла. 

В Міндовкілля повідомили, що на Сумщині спостерігається стабілізація стану річки Сейм від кордону з Росією до селища Чаплищі Сумської обл. Зокрема, відмічається незначне збільшення розчиненого кисню у воді, відсутність різкого неприємного запаху та відновлення природного кольору води. Рівень хімічного споживання кисню майже прийшов до норми, мор риби не фіксується.

“Загрози питному водопостачанню немає. Адже питні водозабори для населення з річок Сейм та Десна в Чернігівській та Сумській областях не здійснюються. Усі служби на місцях роблять усе, аби населення не постраждало”, - запевнили в міністерстві.

  • Раніше Міндовкілля повідомляло, що забруднення річки Сейм є надзвичайною подією, і не можна допустити, щоб забруднені води дійшли до водозабору столиці.
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