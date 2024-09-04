Україна є головною в розслідуванні інциденту з F16, - Пентагон

Речник Пентагону порадив звертатися із запитаннями щодо цього інциденту саме до української сторони.

Речник Пентагону генерал Патрік Райдер зазначив, що Міноборони Сполучених Штатів не коментує деталей інциденту з F16 в Україні, повідомляє Укрінформ.

“Як і будь-яка суверенна нація, де стається подібний інцидент, вони (представники України – ред.) відіграють провідну роль у проведенні розслідування. Тож, Україна є головною в розслідуванні”, - зазначив речник Пентагону.

Також Райдер порадив звертатися із запитаннями щодо цього інциденту саме до української сторони.

Що передувало заяві