Щодо начальника штабу командування Сил безпілотних систем Романа Гладкого проведуть додаткову спецперевірку, - Генштаб

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прийняв рішення щодо проведення додаткової спеціальної перевірки органами СБУ начальника штабу командування Сил безпілотних систем капітана першого рангу Романа Гладкого.
Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.
Таке рішення було прийнято за результатами засідання комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
Зазначається, що на час перевірки Роман Гладкий буде усунений від виконання службових обовʼязків за посадою.
Що передувало цьому рішенню
- Раніше повідомлялось, що начальником штабу Командування Сил безпілотних систем призначили Романа Гладкого, звільненого в 2018 році з посади начальника штабу – першого заступника командувача Військово-морський сил за неналежне виконання службових обов'язків.
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За інформацією Deep State, командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський до призначення Гладкого не причетний. Він був проти цього і не має повноважень на призначення.
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Гладкий, окрім звільнення за неналежну роботу, має дружину з російським паспортом, яка уже після початку окупації мешкала в Криму. Крім того, за даними аналітиків, донька військового брала участь у спортивних змаганнях у Севастополі під прапором Росії – ці дані є в її соцмережах.
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Також Гладкий фігурував у справі про державну зраду та корупцію.
- У ЗСУ відповіли, що Гладкий "має відповідну освіту і значий досвід", а також впродовж 2018 - 2019 років пройшов “усі необхідні перевірки Службою безпеки України, має допуск до роботи з відомостями з найвищим ступенем секретності”.