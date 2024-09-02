Монголія дозволила Путіну уникнути правосуддя, тим самим розділивши відповідальність за його військові злочини, - МЗС

Речник МЗС Георгій Тихий прокоментував рішення Монголії не затримувати російського диктатора Володимира Путіна попри ордер Міжнародного кримінального суду (МКС) на його арешт.
Він зауважив, що відмова уряду Монголії виконати обов’язковий ордер МКС на арешт Путіна є важким ударом як для МКС, так і для міжнародної системи кримінального правосуддя.
“Монголія дозволила обвинуваченому злочинцю уникнути правосуддя, тим самим розділивши відповідальність за його військові злочини”, - написав Тихий.
Речник МЗС пообіцяв, що Україна працюватиме з партнерами, щоб гарантувати, що це матиме наслідки для Улан-Батора.
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Комітет Верховної Ради з питань зовнішньої політики звернувся до Великого Державного Хуралу Монголії ‒ законодавчого органу країни зі закликом, аби влада виконала обов'язковий міжнародний ордер на арешт та передала Путіна до Міжнародного кримінального суду в Гаазі.
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Раніше передати Путіна до Міжнародного кримінального суду в Гаазі владу Монголії просило українське МЗС.
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Bloomberg з посиланням на джерела, близькі до Кремля, повідомив, що Путін отримав запевнення, що під час візиту до Монголії у вересні його не заарештують за воєнні злочини за ордером Міжнародного кримінального суду.
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Президент РФ має прибути до Монголії 3 вересня на святкування "спільної перемоги радянських та монгольських військових над японцями".
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Проте раніше російський лідер не ризикував зробити такий візит. Він пропустив минулорічний саміт у Південній Африці лідерів групи БРІКС, до якої також входять Китай, Бразилія та Індія, після того, як Кейптаун дав зрозуміти, що їй доведеться виконувати ордер МКС як держави-члена.
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Путін також вирішив не їхати на саміт “Групи двадцяти” (G20) минулого року в Індію, хоча Нью-Делі не є членом МКС. Бразилія запросила Путіна на саміт G-20, який вона прийматиме в листопаді. Водночас президент Луїс Інасіо Лула да Сілва заявив, що рішення про арешт російського диктатора має ухвалити судова влада.