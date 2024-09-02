Монголія дозволила Путіну уникнути правосуддя, тим самим розділивши відповідальність за його військові злочини, - МЗС

Україна працюватиме з партнерами, щоб це мало наслідки для Улан-Батора.

Речник МЗС Георгій Тихий прокоментував рішення Монголії не затримувати російського диктатора Володимира Путіна попри ордер Міжнародного кримінального суду (МКС) на його арешт.

Він зауважив, що відмова уряду Монголії виконати обов’язковий ордер МКС на арешт Путіна є важким ударом як для МКС, так і для міжнародної системи кримінального правосуддя.

“Монголія дозволила обвинуваченому злочинцю уникнути правосуддя, тим самим розділивши відповідальність за його військові злочини”, - написав Тихий.

Речник МЗС пообіцяв, що Україна працюватиме з партнерами, щоб гарантувати, що це матиме наслідки для Улан-Батора.