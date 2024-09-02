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РФ атакувала Харків авіабомбами з модулем планерування і корекції, — поліція

Внаслідок ударів пошкоджені гаражі, автомобілі, адмінбудівлі, спорткомплекс та приміщення підприємства.

РФ атакувала Харків авіабомбами з модулем планерування і корекції, — поліція
обстріл Харкова 2 вересня
Фото: поліція Харківської області

Росіяни 2 вересня вдарили по Київському району Харкова авіабомбами ФАБ-500 з універсальним модулем планерування і корекції (УМПК). За даними ДСНС, унаслідок атаки попередньо постраждали 14 осіб.

Про це повідомляють у поліції Харківської області.

"2 вересня близько 15:30 військові рф завдали удари по Київському району Харкова. В гаражному кооперативі сталася пожежа. Пошкоджено гаражі, автомобілі, адмінбудівлі, спорткомплекс, приміщення підприємства", — повідомляють в поліції.

Фото: поліція Харківської області

За попередніми даними фахівців вибухотехнічного управління, ворог завдав ударів по Харкову авіабомбами ФАБ-500 з УМПК.

Фото: поліція Харківської області

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

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