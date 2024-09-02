РФ атакувала Харків авіабомбами з модулем планерування і корекції, — поліція

Росіяни 2 вересня вдарили по Київському району Харкова авіабомбами ФАБ-500 з універсальним модулем планерування і корекції (УМПК). За даними ДСНС, унаслідок атаки попередньо постраждали 14 осіб.

Про це повідомляють у поліції Харківської області.

"2 вересня близько 15:30 військові рф завдали удари по Київському району Харкова. В гаражному кооперативі сталася пожежа. Пошкоджено гаражі, автомобілі, адмінбудівлі, спорткомплекс, приміщення підприємства", — повідомляють в поліції.

Фото: поліція Харківської області

За попередніми даними фахівців вибухотехнічного управління, ворог завдав ударів по Харкову авіабомбами ФАБ-500 з УМПК.

Фото: поліція Харківської області

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.