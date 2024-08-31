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Внаслідок вчорашнього удару по Харкову постраждали 22 неповнолітніх

Загинуло 7 осіб, травми отримали 97.

Внаслідок вчорашнього удару по Харкову постраждали 22 неповнолітніх
Фото: t.me/synegubov

Внаслідок ворожого удару по Харкову за даними станом на ранок суботи постраждали 97 людей, з них ‒ 22 неповнолітніх. 

Про це інформує очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Вчора ввечері повідомлялося про 7 загиблих, серед них 14-річна дівчинка. 20 травмованих перебувають тяжкому чи вкрай тяжкому стані.

Росіяни влучили у п’ять локацій в обласному центрі, зокрема поціливши у 12-поверховий будинок в Індустріальному районі. 

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Прокуратура зазначила, що п'ять КАБів росіяни пускали зі Су-34 з території Бєлгородської області – за 25 км від лінії державного кордону.

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