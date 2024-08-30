Зокрема, в Індустріальному районі є потрапляння по 12-поверховому житловому будинку.

Окупанти знову завдають ударів по Харкову, повідомив Олег Синєгубов.

"Окупанти завдають ударів! Харків та район: будьте в укриттях!" - написав він.

За інформацією мера Ігоря Терехова, росіяни завдають ударів КАБами.

Згодом Синєгубов додав, що, за попередніми даними, є влучання по цивільній інфраструктурі у місті Харків та Чугуїв. На цю хвилину - без постраждалих.

Пізніше він повідомив, що один із ударів пошкодив освітню установу у Харкові.

Терехов додав, що за попередньою інформацією в Індустріальному районі маємо потрапляння по 12-поверховому житловому будинку. Там пожежа та часткове руйнування. Інформація щодо постраждалих там уточнюється. Також маємо попередню інформацію про удар по Немишлянському району. У центрі, ніби, обійшлося без жертв, але обстеження місця потрапляння КАБу обстежується.

У Немишлянському районі окупанти вбили дитину прямо на дитячому майданчику. Дівчинку. Ще мінімум троє людей у цьому районі поранені.

В Індустріальному районі у палаючий багатоповерхівці вже двоє загиблих. Згодом Терехов додав, що вже відомо про чотирьох загиблих у багатоповерхівці в Індустріальному районі, а Синєгубов додав про 28 поранених, серед жертв - 14-річна дівчина.