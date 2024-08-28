Окупанти наказали силовикам на ТОТ приховувати місце служби, - Центр нацспротиву

Також їм наказали уникати виходу на вулиці у формі.

На тимчасово окупованих територіях України співробітникам репресивного апарату наказали уникати виходу на вулиці у формі, а також приховувати місце служби.

Про це повідомив Центр нацспротиву.

Зазначається, що причиною такого наказу є “диверсійні групи”, які нібито орудують в регіоні.

“Навіть окупаційна дорожньо-патрульна служба на ТОТ Сходу України отримала вказівку зняти маячки та поставити звичайні номерні знаки”, - йдеться у повідомленні.

Крім того, представникам окупаційних адміністрацій радять не вказувати в соцмережах місце роботи. Також їм радять менше розповідати на загал про свою діяльність.