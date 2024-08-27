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Передача польських МіГів Україні залежить від поставки нових літаків, - Міноборони Польщі

Перші з замовлених у США винищувачів F-35 мають передати польській армії не раніше 2026 року.

Передача польських МіГів Україні залежить від поставки нових літаків, - Міноборони Польщі
Модернізований фронтовий винищувач МіГ-29МУ2 з керованою ракетою класу 'повітря-земля' Х-29Т
Фото: defence-ua.com

Міноборони Польщі назвав умови для передачі польських бойових літаків Україні.

Про це повідомляє портал Wirtualna Polska.

“Сьогодні увага польської сторони до нашої обороноздатності дещо ослабла. Мабуть, Польща дала нам те, що могла. Однак деякі речі залишилися в Польщі. (...) Є конкретні питання. Нам дуже потрібні ваші МіГи”, – сказав президент України Володимир Зеленський.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш висловив розуміння президента України, але підкреслив, що Польща приймає рішення через призму своєї безпеки.

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“Лише після отримання нових літаків можна буде по-іншому утилізувати старі літаки, наприклад МіГі-29, які зараз ще експлуатуються, в тому числі для місій з охорони повітряного простору Польщі. Тоді ми будемо приймати рішення”, - зазначив Косіняк-Камиш.

Він уточнив, що замовлені у США винищувачі F-35, перші з яких мають передати польській армії не раніше 2026 року, а до цього планується навчання польських пілотів цих машин у США.

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