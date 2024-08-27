Верховний суд РФ залишив у силі вирок п’яти членам “другої Сімферопольської групи” Хізб ут-Тахрір

Суддя Верховного суду поки що зачитав резолютивну частину, в той час як мотивувальну адвокати отримають пізніше.

Верховний суд РФ не задовольнив касаційні скарги Тофіка Абдулгазієва, Владлена Абдулкадирова, Іззета Абдуллаєва, Меджита Абдурахманова і Біляла Аділова, членів “другої Сімферопольської групи” Хізб ут-Тахрір.

Про це повідомляє “Кримська солідарність” з посиланням на адвоката Еміля Курбедінова.

За словами адвоката, суддя Верховного суду поки що зачитав резолютивну частину, в той час як мотивувальну адвокати отримають пізніше.

Таким чином, поки що невідомо, на якій підставі суд виніс таке рішення.

“На засіданні ми як адвокати і наші підзахисні виступили з доводами, які висловлюємо протягом довгих років. Ми абсолютно обґрунтовано говоримо про незаконність переслідувань і таких величезних термінів у колоніях суворого режиму за фактично мирні збори, вивчення літератури тощо”, - наголосив Курбедінов.

Зазначається, що Тофік Абдулгазієв взяв участь у засіданні по відеоконференції, оскільки він хворий на туберкульоз і знаходиться в ЛПУ-3 (лікувально-профілактичному закладі) ГУФСІН Росії по Челябінській області. Він передав, що морально почувається добре, але здоров'я “у таких умовах погіршується”.

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