Одна людина поранена в Київській області. Пошкодження – щонайменше в чотирьох районах

У Київській області внаслідок російської атаки поранено людину, пошкоджена інфраструктура. Потерпілу людину госпіталізували.
Щонайменше у чотирьох районах є пошкодження приватних будинків внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей. Про це повідомив голова ОВА Руслан Кравченко.
"На Київщині за розпорядженням Укренерго введені екстрені відключення світла. Начальник КОВА доручив районам та громадам оперативно розпочати роботу Пунктів незламності, щоб люди мали де підзарядити телефони", – повідомив він.
- Близько 1 години ночі ворог почав дронову атаку. Росія випустила велику кількість безпілотників, а після 7 ранку – ще й ракети.
- Про загиблих повідомили в Луцьку, Запорізькій і Дніпропетровській областях. У Полтавській поранені п'ятеро.
- Ціллю ворога знову стала енергетика.