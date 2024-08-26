В Одеській області поранені четверо людей, зокрема дитина (оновлено)

Під час ранкового ворожого обстрілу близько 8.35 у Одесі пролунали вибухи.

Про це повідомив мер міста Геннадійй Труханов.

"У місті чутно вибухи! Будьте у безпечних місцях", – написав він у телеграмі.

За уточненими даними від голови ОВА станом на 11 годину, унаслідок атаки поранені четверо людей, зокрема хлопчик десяти років.

"Ціль терористів – енергетична та цивільна інфраструктура регіону. Внаслідок атаки четверо людей отримали поранення, серед них - 10-річний хлопчик. Троє постраждалих, зокрема й дитина, госпіталізовані у стані середнього ступеня важкості. Їм надається вся необхідна допомога", – повідомив голова ОВА.

Внаслідок падіння уламків ракет пошкоджено приватні будинки та велика кількість авто. В Одеському районі є збої в роботі електроенергії.

З ночі ворог атакує Україну багатьма групами ударних безпілотників, а вранці випустив ракети. У Полтавській області поранені п'ятеро людей.