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В Одеській області поранені четверо людей, зокрема дитина (оновлено)

Ворог цілився по інфраструктурі. 

В Одеській області поранені четверо людей, зокрема дитина (оновлено)
Фото: facebook/Геннадий Труханов

Під час ранкового ворожого обстрілу близько 8.35 у Одесі пролунали вибухи. 

Про це повідомив мер міста Геннадійй Труханов.

"У місті чутно вибухи! Будьте у безпечних місцях", – написав він у телеграмі. 

За уточненими даними від голови ОВА станом на 11 годину, унаслідок атаки поранені четверо людей, зокрема хлопчик десяти років. 

"Ціль терористів – енергетична та цивільна інфраструктура регіону. Внаслідок атаки четверо людей отримали поранення, серед них - 10-річний хлопчик. Троє постраждалих, зокрема й дитина, госпіталізовані у стані середнього ступеня важкості. Їм надається вся необхідна допомога", – повідомив голова ОВА.

Внаслідок падіння уламків ракет пошкоджено приватні будинки та велика кількість авто.  В Одеському районі є збої в роботі електроенергії. 

З ночі ворог атакує Україну багатьма групами ударних безпілотників, а вранці випустив ракети. У Полтавській області поранені п'ятеро людей.

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