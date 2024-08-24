На фронті загинув старший лейтенант поліції Роман Зеленський
На фронті загинув старший лейтенант поліції Роман Зеленський
Герасимов, де резерви?!
Герасимов, де резерви?!
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Про «горбатого» Лукашенка й «українських гнид», або Хто намагається розсварити українців?
Про «горбатого» Лукашенка й «українських гнид», або Хто намагається розсварити українців?
Укрнафта забрала 5 млн донату з благодійного фонду Охматдиту до з’ясування всіх обставин
Укрнафта забрала 5 млн донату з благодійного фонду Охматдиту до з’ясування всіх обставин
Уряд вніс зміни до порядку мобілізації опікунів осіб з інвалідністю
Уряд вніс зміни до порядку мобілізації опікунів осіб з інвалідністю
«Слуги» і МП. Як заборона російської церкви поділила фракцію президента
«Слуги» і МП. Як заборона російської церкви поділила фракцію президента
Нардепи опублікували список колег, які не підтримали заборону РПЦ (доповнено)
Нардепи опублікували список колег, які не підтримали заборону РПЦ (доповнено)
Лісовий про онлайн-навчання школярів: "Заплатимо за це мільярдами. Кожен громадянин заплатить недоотриманими доходами"
Лісовий про онлайн-навчання школярів: "Заплатимо за це мільярдами. Кожен громадянин заплатить недоотриманими доходами"
ГоловнаСуспільствоВійна

У Воронезькій області РФ палає склад із боєприпасами

Російська влада оголосила надзвичайну ситуацію у Воронезькій області.

У Воронезькій області РФ палає склад із боєприпасами
Фото: ASTRA

Внаслідок нічної атаки безпілотників у Воронезькій області РФ детонує склад із боєприпасами.

Про це повідомляє російське агенство Радіо Свобода.

Влада Воронезької області зазначає, що нібито ППО збила всі дрони, а склад спалахнув від їхніх уламків. 

Внаслідок детонації боєприпасів постраждали дві жінки. Евакуйовано близько 200 осіб. В області оголосили стан надзвичайної ситуації. Також пошкоджено лінію електропередачі, через що в одному із сіл району можуть бути перебої зі світлом.

"У ніч проти 24 серпня дрони щонайменше двічі атакували Воронезьку область. Після першого удару осколкового поранення зазнала одна людина, в одному населеному пункті спалахнула трава, "великих руйнувань немає", зазначив губернатор області.

Бєлгородську область уночі також атакували дрони, повідомив губернатор регіону В'ячеслав Гладков. Постраждали двоє людей. У кількох будинках вибиті вікна та посічені фасади. В ударах він звинуватив українську армію.

За даними Міноборони Росії, у ніч проти 24 серпня нібито збито сім безпілотників: п'ять – над Воронезькою областю та по одному – над Бєлгородською та Брянською. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies