Київ не долучився до експерименту МОН з оновлення шкільного предмету “Захист України”. Пояснюємо, що відбулося

Що саме відбулося, LB.ua розпитав народну депутатку Інну Совсун, яка брала участь у реформі предмета. Також звернувся по пояснення до Київської міської державної адміністрації.

«Департамент освіти Києва — єдиний, хто відмовився до цього долучитись. Тобто свідомо відмовляється від нової програми в Києві та підготовки вчителів. Виходить, що всюди, навіть у Донецькій області, школи, які створили осередки, вчитимуть захисту України по-новому, а в Києві — ні», — написала Михайлова на своїй ФБ-сторінці.

19 серпня депутатка Київради, військовослужбовиця Аліна Михайлова звинуватила Департамент освіти і науки КМДА та його керівницю Олену Фіданян у саботажі військової підготовки школярів і відмові оновлювати шкільний предмет «Захист України».

Передісторія

22 травня Верховна Рада проголосувала за зміну шкільного предмета «Захист України». Згідно із задумом, його розділять на шість блоків і замість щотижневих занять раз на місяць присвятять дисципліні весь навчальний день.

Щоб дітям було де й на чому вчитися, у містах створять спеціальні осередки, для яких закуплять навчальне обладнання: для стрільб, занять з дронами, тренувальні манекени для домедички.

Фото: nus.org.ua

На це уряд виділив 1,5 мільярда гривень субвенцій. Які, зокрема, включають і навчання освітян, що викладатимуть предмет.

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Що сталося в Києві

Обов’язкове оновлення предмета мають завершити у 2027 році. Утім команда МОН разом з групою експертів, серед яких і відомі військові навчальні центри, розробила навчальну програму вже. Щоб не втрачати часу, з вересня 2024 року впроваджує її як всеукраїнський педагогічний експеримент.

1 липня 2024 року міністерство затвердило відповідний наказ. І розіслало його обласним департаментам освіти, а також київському.

«У межах цього експерименту області повинні зголоситися, написати в МОН листа, що вони хочуть долучитися. Бонусом за це є гроші із субвенції, яку держава вже виділила. Тобто кожен регіон зараз отримує певну суму відповідно до кількості учнів. Ці гроші на рахунках у областей ще з початку року, але без участі в експерименті ними не можна користуватися», — пояснює народна депутатка Інна Совсун, яка була однією з тих, хто працював над реформою предмета.

За її словами, станом на 21 липня відгукнулися департаменти всіх областей. Крім Києва. Освітній департамент міста єдиний не надіслав листа в МОН.

Фото: vnews.agency Інна Совсун

«Тобто Київ просто відмовився долучатися до експерименту. І тепер формально в них гроші на рахунках є, але вони не зможуть використати їх і просто повернуть до держбюджету. Шкода, бо ми ці кошти могли розділити між регіонами. А також шкода, що київські діти упустять ці два роки. І це ж велика частка дітей, які не будуть охоплені змінами», — зазначає Совсун.

Як це пояснюють у Департаменті КМДА

На сайті департаменту відреагували на звинувачення. Кажуть, що не отримували офіційного документа чи запрошення до участі в експерименті.

«Відповідно Міністерство освіти і науки України не запросило Київ до Всеукраїнського педагогічного експерименту щодо цього предмета», — йдеться в дописі.

Інна Совсун зазначає, що запрошення не було, бо не існує такої офіційної процедури.

«Вийшов наказ, його направили в департаменти, і вони мають самі долучатися. МОН тільки неформально може зв'язатися з ними і сказати, що чекає їхнього залучення. Важливо що Київ єдиний цього не зробив. Чому решта регіонів приєдналися, а Київ — ні? Вони хочуть сказати, що саме для Києва була інша комунікація? Це просто неправда й нелогічно», — вважає Совсун.

Офіційної відповіді від Міністерства освіти і науки щодо комунікації з КМДА LB.ua станом на сьогодні ще не отримав. Як тільки відповідь надійде — ми її додамо.

Цікаво, що у відповіді на звернення Інни Совсун за 18 липня, чому Київ досі не надіслав листа в МОН, у департаменті називали дещо іншу причину: що вони не отримували клопотання на участь у проєкті від (увага) шкіл і управлінь освіти районів міста.

А участь у таких проєктах, кажуть, добровільна, згідно з Положенням про порядок здійснення інноваційної діяльності у сфері освіти, затвердженим Наказом МОН 12 травня 2023 року.

Фото: facebook.com/Хмельницький обласний ТЦК та СП Урок патріотичного виховання.

Своя програма

Натомість в освітньому департаменті Києва запевняють, що ще з кінця минулого року працюють над оновленням програми предмета «Захист України». І самі ж виділили кошти, щоб упровадити її.

«У столиці виділили та розподілили між районами субвенцію 143,1 млн грн, де 41,2 млн грн — з міського бюджету, що є максимальною сумою серед усіх регіонів країни. Додатково столиця при підготовці до нового 2024/2025 навчального року виділила 23,7 млн грн на оснащення кабінетів "Захист України" сучасним обладнанням», — кажуть у департаменті.

Зазначимо, в лютому 2024 року заступник голови КМДА Валентин Мондриївський повідомляв, що Департамент освіти і науки КМДА спільно з КНП «Освітня агенція міста Києва» презентували обладнання для оновленого предмета. А до робочої групи, яка розробляла методички, залучили фахівців ЗСУ, науковців і компанії, які постачають обладнання для навчання військових, а також методистів Інституту післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка.

До слова, це вже не перша заплутана історія, де фігурує Освітня агенція міста Києва. У березні 2024 року LB.ua з'ясовував, чи запустив Київ обіцяну власну школу БпЛА. Програму курсу місто взялося створювати теж самостійно, без залучення уже наявних. Відповідальною за це була згадана агенція. А реалізацію проєкту протягом двох років оцінили в 98 млн грн.

В Освітній агенції не змогли відповісти на жодне запитання про школу — ані про те, чи працює заклад, ні про те, хто може там вчитися.

Фото: defenceforukraine.com.ua Навчання старшокласників управління дроном в одному осередку.

«LB.ua отримав лише одну відповідь: школа засекречена, уся інформація про неї становить загрозу для викладачів і учнів», — йдеться в тексті.

Тоді відповісти про роботу школи обіцяв Олексій Курпас, радник Валентина Мондриївського. Але впродовж шести місяців так і не зробив цього.

І лише через кілька місяців після виходу тексту на Prozorro з'явилася заявка на закупівлю обладнання для школи. Тобто через рік після того, як ухвалили програму.

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Тож судячи з усього, київські школи теж йтимуть за окремою програмою. І у своєму форматі — наприклад, замість виділеного дня щомісяця в осередках — дві години на тиждень в облаштованих класах. Перелік обладнання, кажуть у департаменті, теж розробили свій.

Інформацію про саботаж військової підготовки молоді в Києві в департаменті назвали маніпулятивною.

Інна Совсун каже, що ще восени минулого року вона запитувала київських чиновників про військову підготовку, але марно.

«Ми в жовтні 2023-го питали в них, за якою програмою вони оновлюють. Без претензій, хотіли дослідити досвід: що будуть закуповувати, скільки. Департамент не відповів, посилаючись на безпеку даних», — зазначає Інна Совсун.

У відповіді на депутатське звернення керівниця департаменту Олена Фіданян скерувала в Інститут післядипломної освіти Грінченка. Мовляв, пересилати електронно небезпечно, краще дізнаватися особисто.

Нині ж методичні рекомендації є на сайті інституту, утім доступ до них під паролем.

Фото: b-pro.com.ua Оснащення кабінету «Захист України»

Гроші на програму

Освітній департамент називає суму 142 млн грн. 42 млн з яких виділили з бюджету Києва. Решта 100 млн — це все ж державна субвенція, підтвердили LB.ua у Департаменті освіти.

Але як так сталося, що Київ планує, як розпоряджатиметься грошима, які можна використовувати, лише якщо приєднаєшся до експерименту? А також, як школи зможуть користуватися програмою, яка не затверджена Міністерством освіти і науки?

Ці запитання LB.ua направив керівниці Департаменту освіти і науки КМДА, а також в Міністерство освіти і науки. За чотири дні ми офіційної відповіді поки не отримали. Як отримаємо пояснення, додамо їх.

Крім того, LB.ua попросив керівницю Департаменту освіти і науки Києва Олену Фіданян уточнити окремі моменти, а саме:

1. Надати перелік обладнання, яке закупив департамент для кабінетів, де проводитимуть навчання з військової підготовки?

2. Назвати експертів, які брали участь в оновленні програми для київських шкіл?

3. Пояснити, чому департамент вирішив не долучатися до експерименту, ініційованого МОН?

4. Поінформувати, чи отримував департамент від Міністерства освіти лист з наказом про експеримент, відправлений 1 липня 2024 року?

Які ризики це створює

Щоб зрозуміти, чи буде якісний розрив у навчальній базі між учнями київських шкіл й інших, потрібно експертно порівнювати, що пропонує МОН і що запроваджує Київ. Поки що інформації для такого порівняння недостатньо.

Однак є ризик, що знання, які отримуватимуть київські учні, наприклад, з домедичної допомоги, не відповідатимуть міжнародним стандартам.

З іншого боку, достеменно невідомо, хто контролюватиме те, що саме викладатимуть дітям у рамках програми, пропонованої МОН. Тобто все залежатиме від обізнаності, ініціативності й бажання вчитися тих, хто цей предмет вестиме.

Фото: Аrmyinform Урок «Захист України» в навчальному осередку

Так, минулого місяця міністерство організувало кількаденні курси для тренерів, які передаватимуть знання вчителям. Але немає гарантії, що дітям пояснять, що потрібно використовувати сертифіковані турнікети, а не китайські підробки.

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Бо навіть у переліку на закупівлю вказано турнікети, які дозволено використовувати в Силах оборони. А в законодавстві досі поняття турнікета розмите, під нього підпадає і американський сертифікований CAT, і китайський з наліпкою «Парамедик». Утім це питання точно не до Міністерства освіти і науки.

З грошима також можливі ризики, особливо враховуючи сумнозвісний досвід районних управлінь освіти Києва в закупівлях для укриттів: барабани на майже мільйон або електросковорідки на 720 тисяч. Тоді як деякі школи того самого району мали укриття з пліснявою на стінах. А в тендерах з інших районів міста журналісти виявили завищення цін на 80 % під час ремонтів шкільних укриттів.