Знищення західним далекобійним озброєнням військові цілі в тилу РФ - чи не єдиний шлях убезпечити українців від КАБів, - Умєров

Керівництво України перебуває у постійному контакті з партнерами щодо необхідності застосування далекобійної зброї для виконання цих завдань.

Міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся із заступником начальника Штабу оборони Великобританії зі стратегій та воєнних операцій Харві Смітом.

Про це повідомила пресслужба Міноборони України.

Основною темою зустрічі були оборонні потреби України.

“Для нас критично важливо не дозволяти ворогу накопичувати сили поблизу нашої території. Не менш важливо – мати можливість знищувати західним далекобійним озброєнням військові цілі в тилу рф. Це – чи не єдиний шлях убезпечити наших людей від КАБів та інших руйнівних авіаударів”, – сказав Рустем Умєров.

Очільник Міноборони зазначив, що керівництво України перебуває у постійному контакті з партнерами щодо необхідності застосування далекобійної зброї для виконання цих завдань.

Зокрема, з Харві Смітом обговорили можливості для швидкого отримання дозволу на повноцінне використання такої зброї.