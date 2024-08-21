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Наступ України на Курщині став серйозним ударом по наративу російського президента Путіна, - Боррель

Зняття обмежень на використання засобів проти російських військових, які беруть участь в агресії проти України, відповідно до міжнародного права, має кілька важливих наслідків.

Наступ України на Курщині став серйозним ударом по наративу російського президента Путіна, - Боррель
Ілюстративне фото: Жозеп Боррель
Фото: EPA/UPG

Голова євродипломатії Жозеп Боррель прокоментував наступ України у Курській області РФ.

Наступ України на Курщині став серйозним ударом по наративу російського президента Путіна, зазначив він.

На думку Борреля, зняття обмежень на використання засобів проти російських військових, які беруть участь в агресії проти України, відповідно до міжнародного права, мало б кілька важливих наслідків:

  • Зміцнення українського захисту, покінчивши з можливістю Росії для її атак і бомбардувань українських міст та інфраструктури
  • Порятунок життів та зменшення руйнувань в Україні
  • Допомога просуванню мирних зусиль

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Боррель зауважив, що передав голові МЗС України Кулебі, що ЄС повністю підтримує боротьбу України з російською агресією.

“Я з нетерпінням чекаю зустрічі з ним у Брюсселі та обговорення з міністрами закордонних справ та міністрами оборони ЄС наступного тижня, щоб просувати нашу підтримку Україні”, - підсумував голова європейської дипломатії.

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