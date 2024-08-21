​З початку тижня на Донеччині росіяни вбили 11 цивільних, - Клименко

З початку тижня російські окупанти понад 50 разів обстріляли населені пункти Донецької області.
Про це повідомив міністр МВС Ігор Клименко.
Він додав, що внаслідок обстрілів у області загинули 11 цивільних осіб.
Попри обстріли, в регіоні евакуаційні групи поліції “Білий Янгол” та ДСНС “Фенікс” щодня вивозять цивільних під обстрілами.
Сьогодні в Селидівській громаді росіяни вдарили дроном по евакуаційному екіпажу, в якому були двоє рятувальників, поліцейський та троє евакуйованих громадян, серед яких жінка з інвалідністю.
На щастя, минулося без жертв.
- Увечері 21 серпня окупаційні війська обстріляли зі ствольної артилерії Костянтинівку на Донеччині.
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Унаслідок ранкових обстрілів Донецької області загинули дві людини.
- Раніше голова ОВА повідомляв, що в області за добу внаслідок російських обстрілів загинула одна людина і четверо були поранені.