Нардепи опублікували список колег, які не підтримали заборону РПЦ (доповнено)
Нардепи опублікували список колег, які не підтримали заборону РПЦ (доповнено)
Директор БФ "Охматдит" прокоментував, хто вирішив витрачати кошти фонду саме на ремонт корпусу лікарні
Директор БФ "Охматдит" прокоментував, хто вирішив витрачати кошти фонду саме на ремонт корпусу лікарні
Рада заборонила діяльність пов'язаних з РПЦ релігійних організацій. Які фракції як голосували
Рада заборонила діяльність пов'язаних з РПЦ релігійних організацій. Які фракції як голосували
«Я не хочу в СІЗО», — велика розмова з Євгеном Вембером, керівником благодійного фонду при Охматдиті
«Я не хочу в СІЗО», — велика розмова з Євгеном Вембером, керівником благодійного фонду при Охматдиті
Директор БФ "Охматдит" прокоментував появу адвокатів Соколовської і Солодка серед засновників фонду: "Запросив особисто"
Директор БФ "Охматдит" прокоментував появу адвокатів Соколовської і Солодка серед засновників фонду: "Запросив особисто"
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Ексдиректор "Охматдиту" прокоментував призначення в.о. після його відсторонення
Ексдиректор "Охматдиту" прокоментував призначення в.о. після його відсторонення
Голова БФ "Охматдит": "Вірю, що те, що було написано на сторінці генерального директора – це не він написав"
Голова БФ "Охматдит": "Вірю, що те, що було написано на сторінці генерального директора – це не він написав"
Хто зі "слуг народу" не голосував за заборону пов'язаних з РПЦ церков. Список
Хто зі "слуг народу" не голосував за заборону пов'язаних з РПЦ церков. Список
ГоловнаСуспільствоВійна

США обговорюють з Україною довгострокові цілі операції у Курську, - Пентагон

Ця операція продемонструвала креативність і бойову доблесть українців.

США обговорюють з Україною довгострокові цілі операції у Курську, - Пентагон
Бригадний генерал Патрік Райдер
Фото: defense.gov

Речник Пентагону Патрік Райдер прокоментував спілкування США та України з приводу операції у Курську.

"Ми продовжуємо дискусії з українцями щодо того, на чому вони зосереджені. Ви чули, як президент Зеленський сказав, що це було для створення буферної зони, тож ми ведемо ці розмови, щоб дізнатися більше про їхні цілі", - зазначив речник Пентагону.

Він наголосив, що США зосереджені на тому, щоб Україна була вільною і суверенною країною, здатною стримувати російську агресію в майбутньому.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

“Стосовно їхньої операції в Курську, то, як я вже згадував, вони явно змусили росіян до боротьби у відповідь. Це, безумовно, продемонструвало креативність і бойову доблесть українців. Але коли йдеться про те, які їхні довгострокові цілі тут, то ми це з ними все ще обговорюємо", — додав Райдер.

Речник Пентагону уточнив, що політика США залишається незмінною в плані використання ударних сил і засобів дальнього радіуса дії для завдання глибоких ударів.

“Як ми вже говорили, проведення оборонних операцій через кордон дозволено. І я на цьому зупинюсь", - підсумував Райдер.

Події в Курській області

  • 6 серпня Росія заговорила про прорив кордону в Курській області. Спершу вона стверджувала, що спроба була невдалою і що її ФСБ стримала операцію, але навіть її провоєнні блогери повідомляли про втрату контролю. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко того дня сказав, що заяви росіян про контроль кордону в Курській області є неправдою. Це був перший і єдиний коментар українського посадовця на цю тему.

  • 7 серпня росіяни повідомляли про продовження боїв. З деяких населених пунктів оголосили евакуацію. Факт прориву кордону ніхто вже не заперечував включно з Володимиром Путіним, який екстрено зібрав уряд і, за даними росЗМІ, раду безпеки.

  • Коментарі на тему Курської області, хоч і доволі обтічні, почали лунали від радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

  • У США і ЄС тим часом коментували події дуже обережно. Вашингтон сказав, що хотів би уточнити в України, що відбувається. Також американці казали, що треба не забувати про те, що з Курської області Росія атакувала українців, і що Україна має право на захист. Про право на захист нагадували і в Євросоюзі.

  • 8 серпня український президент у зверненні сказав, що Росія принесла на нашу землю війну, і вона повинна відчути, що зробила. У Пентагоні ж сказали, що не вважають події в Курській області ескалацією, а Україна робить те, що потрібно їй для перемоги на полі бою.

  • Сили оборони України просунулися вглиб на 28-35 км та контролюють 93 населених пункти в Курській області РФ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies