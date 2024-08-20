США обговорюють з Україною довгострокові цілі операції у Курську, - Пентагон

Речник Пентагону Патрік Райдер прокоментував спілкування США та України з приводу операції у Курську.
"Ми продовжуємо дискусії з українцями щодо того, на чому вони зосереджені. Ви чули, як президент Зеленський сказав, що це було для створення буферної зони, тож ми ведемо ці розмови, щоб дізнатися більше про їхні цілі", - зазначив речник Пентагону.
Він наголосив, що США зосереджені на тому, щоб Україна була вільною і суверенною країною, здатною стримувати російську агресію в майбутньому.
“Стосовно їхньої операції в Курську, то, як я вже згадував, вони явно змусили росіян до боротьби у відповідь. Це, безумовно, продемонструвало креативність і бойову доблесть українців. Але коли йдеться про те, які їхні довгострокові цілі тут, то ми це з ними все ще обговорюємо", — додав Райдер.
Речник Пентагону уточнив, що політика США залишається незмінною в плані використання ударних сил і засобів дальнього радіуса дії для завдання глибоких ударів.
“Як ми вже говорили, проведення оборонних операцій через кордон дозволено. І я на цьому зупинюсь", - підсумував Райдер.
Події в Курській області
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6 серпня Росія заговорила про прорив кордону в Курській області. Спершу вона стверджувала, що спроба була невдалою і що її ФСБ стримала операцію, але навіть її провоєнні блогери повідомляли про втрату контролю. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко того дня сказав, що заяви росіян про контроль кордону в Курській області є неправдою. Це був перший і єдиний коментар українського посадовця на цю тему.
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7 серпня росіяни повідомляли про продовження боїв. З деяких населених пунктів оголосили евакуацію. Факт прориву кордону ніхто вже не заперечував включно з Володимиром Путіним, який екстрено зібрав уряд і, за даними росЗМІ, раду безпеки.
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Коментарі на тему Курської області, хоч і доволі обтічні, почали лунали від радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.
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У США і ЄС тим часом коментували події дуже обережно. Вашингтон сказав, що хотів би уточнити в України, що відбувається. Також американці казали, що треба не забувати про те, що з Курської області Росія атакувала українців, і що Україна має право на захист. Про право на захист нагадували і в Євросоюзі.
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8 серпня український президент у зверненні сказав, що Росія принесла на нашу землю війну, і вона повинна відчути, що зробила. У Пентагоні ж сказали, що не вважають події в Курській області ескалацією, а Україна робить те, що потрібно їй для перемоги на полі бою.
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Сили оборони України просунулися вглиб на 28-35 км та контролюють 93 населених пункти в Курській області РФ.