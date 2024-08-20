На нафтобазі в російському Пролетарську вибухнула ще одна ємність з пальним, - соцмережі

На нафтобазі в Пролетарську у Ростовській області РФ вибухнула чергова ємність з пальним.
Про це повідомляють російські телеграм-канали.
Повідомляється, що цистерна вибухнула ввечері 20 серпня.
Попередньо, цього разу ніхто не постраждав.
На місці понад 600 рятувальників намагаються не дати вогню поширюватися далі. За даними російської влади, також задіяно два пожежні потяги та літак МНС.
- Раніше повідомлялось, що на місці пожежі працюють майже 300 співробітників МНС і 77 одиниць техніки, яким не вдається приборкати полум'я.
- 19 серпня було відомо, що вигоріли вже 11 резервуарів із паливом. У місцеві лікарні час від часу привозять поранених рятувальників.
- Напередодні російські телеграм-канали повідомляли про дві атаки дронів на цю нафтобазу.