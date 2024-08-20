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Наступного тижня, ймовірно, вдасться уникнути відключень електроенергії, - Укренерго

В кінці тижня очікується певне спадання спеки, а також введення в роботу додаткових енергоблоків на певних електростанціях. 

Наступного тижня, ймовірно, вдасться уникнути відключень електроенергії, - Укренерго
Наступного тижня, ймовірно, вдасться уникнути відключень електроенергії
Фото: Укренерго

Голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький прокоментував перспективи відключення світла в Україні наступного тижня.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

“Поки буде зберігатися спека (на щастя, виглядає так, що вона буде не дуже тривалою) – будуть певні дефіцитні години протягом кожної доби, кожного робочого дня. Як ви бачите, це здебільшого вечірні години, коли споживання найбільше. І в такі вечірні години можуть бути застосовані одна чи дві черги відключень”, - сказав Кудрицький.

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Він зауважив, що в кінці тижня очікується певне спадання спеки, а також введення в роботу додаткових енергоблоків на певних електростанціях. Це має дозволити скомпенсувати дефіцит. 

“І будемо сподіватись, що на наступному тижні вже обійдемося без відключень”, – зазначив Кудрицький.

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