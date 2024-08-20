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«Розмістіть українські прапори всюди», - стартує патріотичний флешмоб до Дня прапора та Дня Незалежності Пресреліз

Нехай домівки та вулиці нашої вільної країни засяють синьо-жовтими кольорами свободи.

«Розмістіть українські прапори всюди», - стартує патріотичний флешмоб до Дня прапора та Дня Незалежності

Українців закликають у День державного прапора України та День Незалежності прикрасити свій одяг, свої будинки та вулиці синьо-жовтими кольорами. Патріотичний флешмоб запустив «УДАР Віталія Кличка». Про це повідомляється на Facebook-сторінці партії. 

«Друзі, долучайтесь до патріотичного флешмобу«Кольори Свободи»! Відзначимо День Державного прапора та День Незалежності України яскраво. Нехай домівки та вулиці нашої вільної країни засяють синьо-жовтими кольорами свободи», - закликає «УДАР Віталія Кличка».

Ініціатори флешмобу пропонують розмістити українські прапори та синьо-жовті стрічки всюди. На вікнах, балконах, будинках, автівках, на наплічниках, сумках та своєму одязі тощо.

«Там, де Український прапор – там вільна Україна! Разом ми – сила!» - наголошують в «УДАРі Віталія Кличка».

Як взяти участь:

➔  Розмістіть синьо-жовті прапори та стрічки.

➔  Зробіть та опублікуйте фото у своїх соцмережахта під цим постом з хештегом #КольориСвободи.

➔  Поширюйте цей допис, щоб більше українців в Україні та всьому світі змогли долучитися до флешмобу.

 

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