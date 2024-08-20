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У Тернополі вночі під час повітряної тривоги сталася пожежа

На місці пожежі працюють працівники ДСНС та поліції.

У Тернополі вночі під час повітряної тривоги сталася пожежа
Рятувальники ліквідовують пожежу (архівне фото)
Фото: ДСНС

У ніч проти вівторка, 20 серпня, у Тернополі під час повітряної тривоги спалахнула пожежа.

Про це повідомила Тернопільська ОВА у Telegram.

"Про ситуацію, яка сталася вночі під час повітряної тривоги. На місці пожежі працюють працівники служби ДСНС та поліції", - йдеться у повідомленні.

В ОВА пообіцяли повідомити деталі пізніше на брифінгу.

У Тернопільському районі проводять заміри якості повітря. Жителям області порадили при плануванні дня без потреби не виходити із дому, а також максимально обмежити перебування дітей на вулиці.

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