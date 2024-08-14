Вторгнення України у Курську область є явним приниженням Путіна, - Кащюнас

На можливих переговорах українці вже будуть у більш сильній позиції.

Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас вважає, що вторгнення України у Курську область є явним приниженням президента Росії Володимира Путіна.

Про це повідомляє LRT.

“Якщо дивитися реально, це явне приниження Володимира Путіна. Так звані оборонні лінії, судячи з усього, навіть не були спроєктовані, встановлені так, як вони повинні були бути спроєктовані. Зараз вони зайняли стільки території, скільки змогли взяти в тогорічному контрнаступі”, - зазначив міністр.

Він підкреслив, що нарешті не чути західної риторики про червоні лінії.

“Українці вирішили так цікаво зіграти, вони зміцнюють свої позиції, і якщо їм вдається зберегти контроль над цією територією або контроль над центрами певної території, це значно підвищує їхню переговорну силу. Отже, якщо говорити про якісь переговори, то українці вже будуть у більш сильній позиції”, - зауважив Кащюнас.

Він, водночас, наголосив, що Україна сама має вирішити, коли ці переговори мають розпочатися.

Міністр оборони Литви також зазначив, що українцям треба просто дати більше інструментів, наприклад, можливості дальнього удару, як сама зброя, так і ракети, і дозвіл на удари вглиб Росії.