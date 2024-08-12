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У Харківській області через атаки РФ пошкоджене сільгосппідприємство

У області через російську агресію поранені двоє людей. 

У Харківській області через атаки РФ пошкоджене сільгосппідприємство
Наслідки обстрілу Харківщини
Фото: Харківська ОВА

Російські війська протягом доби обстрілювали Харківську область. Пошкоджені будинки, газова труба, лінії електропередач та підприємства.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Учора близько 17:30 унаслідок ворожого обстрілу с. Відродженівська Богодухівського району пошкоджено 3 приватні будинки, пошкоджено 2 багатоквартирні будинки, пошкоджене сільгосп підприємство та ЛЕП.

Біля 15:15 через падіння дрона пошкоджено газову трубу у с. Івашки Золочівської громади. 

Наслідки обстрілу
Фото: Харківська ОВА
Наслідки обстрілу

О 13:30 в с. Гусарівка Барвінківської громади унаслідок вибуху невідомого предмету постраждав 73-річний чоловік.

Близько 09:33 унаслідок обстрілу с. Олександрівка Золочівського району горіла літня кухня. Постраждав чоловік 77 років.

На Харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії. Тут відбулося п’ять бойових зіткнень в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку кількість боєзіткнень склала десять ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Піщаного, Берестового та в напрямку Глушківки.

Вночі 10 серпня російська ракета влучила в приміщення Будинку дитячої та юнацької творчості на Харківщині. 

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