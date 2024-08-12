У Харківській області через атаки РФ пошкоджене сільгосппідприємство

Російські війська протягом доби обстрілювали Харківську область. Пошкоджені будинки, газова труба, лінії електропередач та підприємства.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Учора близько 17:30 унаслідок ворожого обстрілу с. Відродженівська Богодухівського району пошкоджено 3 приватні будинки, пошкоджено 2 багатоквартирні будинки, пошкоджене сільгосп підприємство та ЛЕП.
Біля 15:15 через падіння дрона пошкоджено газову трубу у с. Івашки Золочівської громади.
О 13:30 в с. Гусарівка Барвінківської громади унаслідок вибуху невідомого предмету постраждав 73-річний чоловік.
Близько 09:33 унаслідок обстрілу с. Олександрівка Золочівського району горіла літня кухня. Постраждав чоловік 77 років.
На Харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії. Тут відбулося п’ять бойових зіткнень в районі Вовчанська.
На Куп’янському напрямку кількість боєзіткнень склала десять ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Піщаного, Берестового та в напрямку Глушківки.
Вночі 10 серпня російська ракета влучила в приміщення Будинку дитячої та юнацької творчості на Харківщині.