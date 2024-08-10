Росіянам на тимчасово окупованих територіях не вистачає колабрантів, — спротив

Та частина населення, яка залишилася на ТОТ, відмовляється від співпраці з окупантами.

На тимчасово окупованих територіях росіяни досі не можуть повноцінно запустити в роботу ряд своїх фейкових структур через дефіцит колаборантів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Через окупацію більшість населення залишило ТОТ, а велика частина відмовляється від співпраці з ворогом. В результаті росіяни беруть на службі низькофахових спеціалістів, яким роздають вищі посади в обмін на лояльність", — ідеться у повідомленні.

У спротиві зазначають, що окупанти не можуть сформувати регіональні відділи антимонопольних комітетів, які зараз складаються з завезених з РФ гастролерів.

"Аби набрати людей росіяни навіть зменшили вимоги до кандидатів. Зокрема для роботи тепер не треба досвід й не обов’язкова вища освіта. Проте набрати необхідну кількість працівників не вдається", — додають в ЦНС.

Російські окупаційні адміністрації вигадали новий цинічний спосіб примусової паспортизації на тимчасово захоплених територіях і шантажем забирають житло в українців.