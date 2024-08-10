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Росіяни перегруповують підрозділи під Вовчанськом для нових штурмів, — Сили оборони

Також ворог проводить внутрішню ротацію особового складу.

Росіяни перегруповують підрозділи під Вовчанськом для нових штурмів, — Сили оборони
Вовчанськ з висоти пташиного польоту
Фото: Костянтин і Влада Ліберови

Російські війська перегрупували штуромові загони під Вовчанськом на Харківському напрямку. Ймовірно, ворог готується для активізації штурмових дій.

Про це повідомляють в ОТУ "Харків".

За інформацією оперативно-тактичного угруповання "Харків", на Харківському напрямку обстановка залишається без змін. 

"У Вовчанську ворог в рамках підготовки до проведення штурмових дій здійснив перегрупування штурмових груп 153-го танкового полку, а також проводить внутрішню ротацію особового складу в підрозділах 138-ї окремої мотострілецької бригади", - йдеться у повідомленні.

У напрямку Козача Лопань – Золочів окупанти посилили повітряну розвідку дронами, шукаючи підрозділи ЗСУ.

Біля Вовчанська за минулу добу відбулося чотири бойові зіткнення. Від початку цієї доби Сили оборони відбили одну атаку ворога.

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