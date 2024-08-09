Російський Липецьк атакували дрони: є масштабні влучання

Масованого обстрілу безпілотниками вночі зазнав російський Липецьк: успіхи атаки визнав навіть місцевий губернатор.

За його словами, БПЛА поцілили у "вибухонебезпечні об'єкти". Як пишуть у мережі, йдеться про склад боєприпасів окупантів.

Також безпілотники завітали на аеродром Липецька. Ворожа авіація після вибухів спішно намагалася залишити летовище.

Окрім того, є пошкодження енергетичної інфраструктури, спостерігаються проблеми з електропостачанням. У деяких місцевих пабліках ширяться панічні повідомлення про необхідність залишити місто.