На Покровському напрямку відбулось 29 боєзіткнень, - Генштаб

Станом на 22:00 8 серпня відбулося 78 бойових зіткнень, окупант завдав 47 авіаційних ударів із застосуванням 56 КАБів, 493 удари дронами-камікадзе та здійснив майже 3391 обстріл позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

На Харківському напрямку окупанти впродовж дня здійснили шість атак поблизу Вовчанська. Підрозділи Сил оборони успішно відбили п’ять штурмових дій противника, ще одне боєзіткнення триває. За попередньою інформацією, з початку доби втрати ворога склали 75 окупантів вбитими та пораненими, знищено 18 автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки, 14 БпЛА, крім того, пошкоджено три артилерійські системи, танк, бойова броньована машина, сім одиниць автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки ворога.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбивали три атаки противника в районі Синьківки, Петропавлівки та в напрямку Глушківки, досі триває два боєзіткнення, ситуація контрольована.

22 рази ворог атакував на Лиманському напрямку, намагався просунутися в напрямку населених пунктів Макіївка, Терни, Невське та в Серебрянському лісі, на даний час точиться шість боєзіткнень.

На Сіверському напрямку впродовж дня наші захисники відбивали 12 штурмових дій ворога в районах Івано-Дар’ївки, Верхньокам’янського, Спірного та Виїмки. Досі в трьох локаціях тривають бої.

На Краматорському напрямку мали місце десять бойових зіткнень. Активність окупанти проявляли в районі Часового Яру, Калинівки та Іванівського, сім спроб противника потіснити наші позиції виявились марними, триває три атаки. Ситуація контрольована.

За підтримки авіації, ворог вісім разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку. Протягом дня, окупанти атакували позиції українських оборонців поблизу населених пунктів Північне, Залізне та Нью-Йорк. П’ять штурмів відбили наші захисники, три атаки триває досі.

На Покровському напрямку з початку доби в районах населених пунктів Пантелеймонівки, Новоолександрівки, Воздвиженки, Іванівки, Желанного, Новоселівки Першої та Яснобродівки відбито 20 наступальних та штурмових дій ворога. Ще дев’ять боєзіткнень триває. Наші війська вживають заходи з утримання визначених рубежів. За попередніми даними за сьогодні ворог втратив більше 200 окупантів. Також українськими військовослужбовцями знищено чотири артилерійські системи, бойову броньовану машину, чотири автомобіля, три БпЛА та три одиниці спеціальної техніки. Окрім того, дві артсистеми, три танка, дев’ять автомобілів та одна ворожа одиниця спецтехніки були пошкоджені.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується три бойових зіткнення. Загарбники зберігають активність, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Красногорівка та Костянтинівка. Підрозділи Сил оборони відбили всі атаки. Противник успіху не мав.

На Времівському напрямку відбулося три боєзіткнення в напрямку Водяного та Вугледару. Два ворожі штурми захлинулися, триває бій.

На Оріхівському напрямку наші війська відбили одну атаку противника поблизу Малої Токмачки, противник успіху не мав.

Сьогодні відзначаємо воїнів 57 окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка, які впевнено тримають рубежі та завдають ворогу непоправних втрат.