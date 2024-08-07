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Гуманітарний коридор “Колотиловка-Покровка” тимчасово закритий, - Верещук

Пункт пропуску закритий щонайменше на 10 днів.

Гуманітарний коридор “Колотиловка-Покровка” тимчасово закритий, - Верещук
Ірина Верещук
Фото: minre.gov.ua

У Сумській області, на кордоні з Росією, закритий пункт пропуску, яким люди з тимчасово окупованих територій повертались в Україну.

Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

“На Сумському напрямку зараз загострення. Армія РФ обстрілює наші території. Станом на сьогодні гуманітарний коридор Колотиловка-Покровка тимчасово закритий. За словами наших військових, це щонайменше на 10 днів. Далі побачимо що буде”, - сказала Верещук.

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Вона зазначила, що продовжує діяти гуманітарний коридор з Білоруссю "Мокрани-Доманове".

Громадяни України, які бажають виїхати з окупації, можуть за потреби звернутись на гарячу лінію за номером 15-48, зокрема якщо є проблеми з документами чи будь-які інші. 

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