Гуманітарний коридор “Колотиловка-Покровка” тимчасово закритий, - Верещук

У Сумській області, на кордоні з Росією, закритий пункт пропуску, яким люди з тимчасово окупованих територій повертались в Україну.

Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

“На Сумському напрямку зараз загострення. Армія РФ обстрілює наші території. Станом на сьогодні гуманітарний коридор Колотиловка-Покровка тимчасово закритий. За словами наших військових, це щонайменше на 10 днів. Далі побачимо що буде”, - сказала Верещук.

Вона зазначила, що продовжує діяти гуманітарний коридор з Білоруссю "Мокрани-Доманове".

Громадяни України, які бажають виїхати з окупації, можуть за потреби звернутись на гарячу лінію за номером 15-48, зокрема якщо є проблеми з документами чи будь-які інші.