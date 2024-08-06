Українця Єфіменка в Росії засудили до семи років ув'язнення за "шпигунство", - ЗМІ

У Санкт-Петербурзі суд засудив громадянина України Олексія Єфименка до семи років ув'язнення у колонії суворого режиму за, начебто, "шпигунство".

Про це повідомляє російське видання Медіазона.

Справа Олексія Єфименка розглядалася у закритому режимі, тому подробиці невідомі.

Пресслужба суду повідомила, що чоловік “вину визнав повністю, у скоєному покаявся”. Справа громадянина України надійшла до суду 13 червня, попереднє слухання відбулося 1 липня, всього ж справу розглянули за три засідання.

Чоловік на ім'я Олексій Єфименко, як вказано у базах даних, вважається в Україні зниклим безвісти. Він зник 21 червня 2023 року у окупованому росіянами сел. Михайлівка Запорізької області.

За даними українського правозахисного центру Zmina, Єфименко працював інженером-електриком та жив у Михайлівці зі бабусею та дідусем. Росіяни затримали його влітку 2023 року та вивезли до окупованого Мелітополя. Там його тримали в ув'язненні.