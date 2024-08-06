На Донеччині через атаки РФ одна людина загинула, 8 – поранені

Всього за добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

Унаслідок російської агресії на Донеччині поранені вісім людей, ще одна особа загинула. Всього за добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 610 людей, у тому числі 64 дитини.

Про це повідомив начальник Донечкої ОВА Вадим Філашкін.

У Покровському районі: на Курахове росіяни скинули керовану авіабомбу – пошкоджено 10 будинків і підприємство. Під авіаудар потрапило Цукурине Селидівської громади – без постраждалих. У Миколаївці Новогродівської громади поранені 2 людини. Вже зранку ворог обстріляв Новоекономічне Гродівської громади, поранені 6 людей.

У Краматорському районі: в Лимані пошкоджено 5 крамниць, аптеку і 4 адмінбудівлі, у Зарічному ушкоджений будинок. В Іванопіллі Костянтинівської громади пошкоджено адмінбудівлю, промислову будівлю і гараж.

У Торецьку Бахмутського району загинула людина, пошкоджено будинок. У Часовоярській громаді пошкоджені 5 приватних будинків і 3 нежитлові приміщення. У Серебрянці Сіверської громади пошкоджено будинок.

Фото: Донецька ОВА Наслідки обстрілу Донеччини

У 13 населених пунктах Донецької області запровадили примусову евакуацію дітей.