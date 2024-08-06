На Донеччині через атаки РФ одна людина загинула, 8 – поранені

Унаслідок російської агресії на Донеччині поранені вісім людей, ще одна особа загинула. Всього за добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 610 людей, у тому числі 64 дитини.
Про це повідомив начальник Донечкої ОВА Вадим Філашкін.
У Покровському районі: на Курахове росіяни скинули керовану авіабомбу – пошкоджено 10 будинків і підприємство. Під авіаудар потрапило Цукурине Селидівської громади – без постраждалих. У Миколаївці Новогродівської громади поранені 2 людини. Вже зранку ворог обстріляв Новоекономічне Гродівської громади, поранені 6 людей.
У Краматорському районі: в Лимані пошкоджено 5 крамниць, аптеку і 4 адмінбудівлі, у Зарічному ушкоджений будинок. В Іванопіллі Костянтинівської громади пошкоджено адмінбудівлю, промислову будівлю і гараж.
У Торецьку Бахмутського району загинула людина, пошкоджено будинок. У Часовоярській громаді пошкоджені 5 приватних будинків і 3 нежитлові приміщення. У Серебрянці Сіверської громади пошкоджено будинок.
У 13 населених пунктах Донецької області запровадили примусову евакуацію дітей.